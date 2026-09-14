ABBA centraal in nieuw seizoen podcast Poplegendes in de Polder

ABBA staat centraal in een nieuw seizoen van de AVROTROS-podcast Poplegendes in de Polder, zo maakte de omroep maandag bekend. De vierdelige podcast, die vanaf maandag te beluisteren is, gaat in op de band van de Zweedse groep met Nederland.

Makers Anne Hurenkamp en Mandy Huydts spreken mensen die ABBA van dichtbij hebben meegemaakt. Zo vertelt Harry Knipschild van platenmaatschappij Polydor over zijn band met de groep. Ook spraken de makers met mensen uit de muziekindustrie die met ABBA hebben samengewerkt.

Nederland speelde volgens de makers een belangrijke rol in het succes van ABBA. Het was het eerste land buiten Zweden waar de groep echt doorbrak. Het is deze maand vijftig jaar geleden dat het nummer Dancing Queen van de Zweedse groep vijf weken op nummer 1 stond in Nederland.