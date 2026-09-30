Acda en de Munnik treden in 2027 eenmalig op in Olympisch Stadion

Acda en de Munnik geven volgend jaar juni een eenmalig optreden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het wordt het grootste optreden van het duo in dertig jaar, werd woensdag bekendgemaakt.

Optreden in het stadion was altijd al een grote droom voor de heren, vertellen ze tegen het ANP. "Het is natuurlijk een hele bijzondere plek, waar zoveel historie ligt. Sinds 1928 is het een soort monument dat daar staat. En het is gewoon geweldig om daar een keer te mogen spelen", zegt Paul de Munnik. Het duo laat weten "ontzettend veel zin" te hebben in het optreden, dat op zaterdag 19 juni plaatsvindt. "Het is vooral natuurlijk een grote eer voor ons. Dat dit allemaal zomaar kan", aldus De Munnik.

Acda en de Munnik benadrukken daarmee dat zij optreden in het stadion, ondanks hun succes met diverse shows in de Ziggo Dome en Ahoy, niet als iets vanzelfsprekends zien. Volgens de heren is de nodige spanning dan ook zeker aanwezig. "Je moet wel scoren. Je moet het Olympisch Stadion wel vol spelen. En je moet dan nog eens een keer heel goed spelen ook", legt De Munnik uit. "Maar als het gaat lukken, dan wordt het een geweldige zomeravond", voegt Thomas Acda eraan toe.

Tijdens het concert treden bekende vrienden als Maan, Typhoon, Guus Meeuwis, Ronnie Flex en Snelle op met Acda en de Munnik. Het duo heeft met ieder van hen de afgelopen jaren muzikaal een samenwerking uitgebracht. De kaartverkoop start aanstaande zaterdag.

Woensdag kwamen ook al twee nieuwe singles van de zangers uit: Niets Doen en Filelied. Die nummers zijn onderdeel van twee nieuwe albums van Acda en De Munnik. Het eerste deel, 'De Een', verschijnt halverwege oktober. 'De Ander' is vanaf volgend jaar te beluisteren.