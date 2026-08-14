Acteur Hans Beijer is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat staat in een overlijdensadvertentie die vrijdag is gepubliceerd in de Volkskrant. Beijer was bij het grote publiek vooral bekend als boef B100 uit de kinderseries van Bassie en Adriaan.

Beijer speelde B100 in Bassie en Adriaan en de geheimzinnige opdracht en Bassie en Adriaan en de reis vol verrassingen. Hij was daarin een hulpje van de Baron, altijd gekleed in een lange grijze regenjas en een grote pechvogel. Als er iets misging, zei hij steevast: "Ik heb ook altijd pech, ze moeten altijd mij hebben".

Bassie en Adriaan herdenken Beijer op hun Facebook-pagina en noemen het "droevig nieuws". "We zullen Hans herinneren als een gezellige collega, een goed acteur maar vooral als een heel fijn mens. We wensen alle nabestaanden heel veel sterkte."

Naast B100 speelde Beijer talloze, meestal kleinere, rollen in tv-series en films. Hij verscheen onder meer in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees & Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden.