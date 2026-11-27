Acteur Jan Anne Drenth is vrijdag op 85-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie aan het ANP gemeld. Drenth had al enkele jaren alzheimer. Hij speelde zijn laatste rol in 2017.

De carrière van de in Groningen geboren acteur beslaat zes decennia. Hij voltooide begin jaren zestig de Kleinkunstacademie in Amsterdam en was daarna onder meer te zien in de eerste Nederlandse versies van de beroemde musicals Hair en Anatevka.

In de jaren 70 en 80 werkte Drenth bij grote toneelgezelschappen als het Zuidelijk Toneel Globe en Volkstoneel. In 1983 richtte hij zijn eigen gezelschap Theater Populair op. Op televisie was Drenth te zien in series als Dossier Verhulst, Spijkerhoek en Goede Tijden Slechte Tijden. Eind jaren 80 richtte hij met zijn vrouw zijn eigen bedrijf Drenthdrama op, dat trainingsacteurs voor bedrijven en ondernemingen aanbood.

Toy Story 3

Drenth werkte ook veel als stemacteur. Zo sprak hij stemmen in voor populaire animatieseries als Ducktales, Lucky Luke, De Snorkels en Alfred J. Kwak.

Ook was de acteur te horen in Nederlandse nasynchronisaties van Disney-films, zoals De kleine zeemeermin, 101 Dalmatiërs en Pinokkio. Voor het met een Oscar bekroonde Toy Story 3 sprak hij de stem in van de schurk, Lotso de Knuffelbeer.