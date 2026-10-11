Luke Grimes kijkt liever niet naar zijn eigen acteerwerk. Dat vertelt de acteur in een interview met entertainmentblad People. Grimes, bekend van de series Yellowstone en Marshals, is ervan overtuigd dat het anders zijn manier van acteren kan beïnvloeden.

"Ik weet niet of het erg nuttig voor me is om naar mezelf te kijken", zegt de 42-jarige Grimes. "Ik denk dat het mijn proces misschien zelfs een beetje zou kunnen belemmeren", legt hij uit.

De Amerikaanse acteur zegt dat hij een "heel specifieke manier" heeft gevonden om zijn personage Kayce Dutton te vertolken. "Ik heb een methode, en die methode kan per project verschillen. Soms vind ik bepaalde dingen nodig om een personage te doorgronden, en diezelfde methode werkt misschien niet voor een volgende klus."

Grimes was in 2018 voor het eerst te zien als Kayce Dutton in de serie Yellowstone. In de spin-off Marshals keert hij terug als hetzelfde personage, dat na het overlijden van zijn vrouw bij de politie gaat werken.