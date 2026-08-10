Matteo van der Grijn wil opnieuw proberen internationaal aan de slag te gaan. De Nederlandse acteur, die momenteel te zien is in het vierde seizoen van Ted Lasso, hoopt dat zijn rol in de internationale hitserie hem nieuwe kansen oplevert. "Ik hoop dat ik dit keer wél het momentum kan pakken", zegt hij tegen De Telegraaf.

Na zijn gastrol in het derde seizoen van Ted Lasso kreeg Van der Grijn naar eigen zeggen al belangstelling uit het buitenland. Zo deed hij audities voor Engelstalige producties, waaronder een serie met John Malkovich en een film met Russell Crowe. De langdurige staking van acteurs en scenaristen in Hollywood veranderde echter de situatie en zijn internationale plannen verdwenen naar de achtergrond.

Nu Van der Grijn een vaste rol heeft in het vierde seizoen van Ted Lasso, wil hij opnieuw kijken wat er internationaal mogelijk is. "Ik ben daar misschien de afgelopen jaren ook wat te lui in geweest", zegt hij. Ook privé is daar volgens de acteur meer ruimte voor, omdat zijn kinderen inmiddels 13 en 16 jaar zijn.

Na de zomer is Van der Grijn weer te zien in de musical Willem van Oranje. Hij heeft in zijn contract laten opnemen dat hij ruimte krijgt als zich "écht een mooie kans in het buitenland" voordoet.