De gitarist van U2, The Edge, heeft volgens acteur Andy Richter een vervolg geschreven op de kerstfilm Elf uit 2003. Een sequel is er alleen nooit van gekomen, vertelt de Amerikaanse acteur in Obsessed: The Podcast.

Richter vertelt dat producent Shauna Robertson ooit bericht kreeg dat David Howell Evans, zoals The Edge officieel heet, een script had geschreven voor Elf 2. "Het is een heel gek verhaal, maar blijkbaar was het helemaal geschreven. Ergens in de wereld is een Elf 2-script, geschreven door The Edge. Ik zou het geweldig vinden als dat ooit het daglicht zou zien, maar dat is nooit gebeurd."

Elf, geregisseerd door Jon Favreau, gaat over het kerstelfje Buddy (Will Ferrell) dat van de Noordpool naar New York afreist om zijn biologische vader Walter Hobbs (James Caan) te ontmoeten. In 2010 ging op Broadway het theaterstuk Elf: The Musical in première, dat gebaseerd was op de film.