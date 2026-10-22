Acteur Tom Skerritt (93) uit Alien, M*A*S*H en Top Gun overleden

De Amerikaanse acteur Tom Skerritt is overleden. Skerritt was bekend van rollen in onder meer de sciencefictionklassieker Alien, de oorlogskomedie M*A*S*H en het actiedrama Top Gun. Het overlijden van de acteur is bevestigd door zijn management, meldt persbureau Reuters donderdag. Skerritt is 93 jaar geworden.

Skerritt brak in 1970 door als legerchirurg Duke Forrest in de door Robert Altman geregisseerde oorlogskomedie M*A*S*H. Skerritt speelde daarin naast Donald Sutherland, Elliott Gould en Sally Kellerman. De film, over het personeel van een veldhospitaal tijdens de Koreaanse Oorlog, werd genomineerd voor vijf Oscars.

In 1979 was Skerritt naast Sigourney Weaver en John Hurt een van de hoofdrolspelers in de legendarische sciencefictionhorror Alien van regisseur Ridley Scott. Skerritt speelde de rol van Dallas, de kapitein van een onfortuinlijk ruimteschip, waarin een buitenaards monster het op de bemanningsleden heeft voorzien.

Top Gun

In Top Gun, een film van Tony Scott, was Skerritt in 1986 naast hoofdrolspeler Tom Cruise te zien in de belangrijke bijrol van Viper Metcalf, instructeur van marinevliegers. De acteur speelde gedurende zijn loopbaan in tientallen films, waaronder Steel Magnolias, Contact, The Turning Point, Tears of the Sun en Ted.

In 1992 was hij te zien in het door Robert Redford geregisseerde A River Runs Through It. Met Redford maakte Skerritt in 1962 zijn filmdebuut in War Hunt.

Op televisie speelde Skerritt jarenlang de hoofdrol van Sheriff Jimmy Brock in de dramaserie Picket Fences. De serie liep van 1992 tot 1996 en leverde Skerritt in 1993 een Primetime Emmy Award voor beste acteur op. De acteur regisseerde ook een aantal afleveringen van deze serie.