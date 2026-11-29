De jonge Britse acteur Reggie Absolom heeft geen spijt van het feit dat hij geen rol heeft gekregen in de serie over Harry Potter. Dat zegt de 14-jarige ster uit de film Club Kid in gesprek met Variety. Absolom kreeg de rol in Club Kid nadat hij was afgewezen voor de nieuwe Potterserie.

"Ik ben heel blij en dankbaar dat ik hier gekomen ben dankzij die auditie", zegt Absolom. "Maar ik ben blij dat ik deze rol gekregen heb. Ja, het was heel cool geweest om op de set van Potter te staan. Maar het zou ook heel druk zijn geweest. Ik vond het heel fijn dat Club Kid een kleinere set was, en dat ik met iedereen op de set goed contact had. Bovendien denk ik dat J.K. Rowling tegenwoordig sowieso een 'nee' is." De schrijfster van de Harry Potter-serie ligt steeds vaker onder vuur vanwege opmerkingen die zij maakt over de lhbtiq+-gemeenschap en die door veel mensen als transfoob worden beschouwd.

Absolom speelt in Club Kid de rol van een jongetje dat na de dood van zijn moeder in Groot-Brittannië naar New York reist, waar zijn biologische vader woont. Deze clubpromotor wist niet dat hij een zoon had, maar moet de jongen nu wel onder zijn hoede nemen. De film won de afgelopen maanden veel prijzen. In Nederland draait de film van regisseur Jordan Firstman sinds 5 november en trekt ook volle zalen.