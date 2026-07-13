De Mexicaanse acteur Cristó Fernández uit de voetbalserie Ted Lasso heeft zijn debuut gemaakt als profvoetballer. De 35-jarige Fernández betrad in de 79e minuut het veld voor de Texaanse club El Paso Locomotive FC in de wedstrijd tegen New Mexico United, meldt entertainmentwebsite Deadline. El Paso Locomotive verloor de thuiswedstrijd met 2-0.

Fernández speelde de rol van spits Dani Rojas in de eerste drie seizoenen van Ted Lasso. De serie gaat over een Americanfootballcoach, Ted Lasso (Jason Sudeikis), die trainer wordt van een Britse profvoetbalclub.

In mei werd bekend dat Fernández had getekend bij El Paso Locomotive. Net zoals in de serie speelt hij in de voorhoede. Als acteur speelde Fernández ook in de Prime Videoserie Zorro en de films Spider-Man: No Way Home en Transformers: Rise of the Beasts.