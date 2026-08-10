Aubrey Plaza is voor het eerst moeder geworden. De 42-jarige actrice verwelkomde haar dochter eind juli, melden Amerikaanse media.

TMZ publiceerde zondag foto's waarop te zien is hoe Plaza in New York met een baby loopt. Ze was kort daarvoor op Broadway naar Death of a Salesman geweest, een toneelstuk waar haar vriend Chris Abbott in te zien is.

In april werd bekend dat Plaza en Abbott in verwachting waren van hun eerste kind. De actrice was eerder getrouwd met scenarist Jeff Baena, die in januari 2025 overleed.