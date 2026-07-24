Actrice in hoger beroep na verloren smaadzaak tegen Rebel Wilson

Actrice Charlotte MacInnes gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de smaadzaak tegen Rebel Wilson, die ze eerder deze week verloor. De rechtbank in Sydney oordeelde woensdag dat Wilson, die met MacInnes samenwerkte aan de film The Deb, zich niet schuldig had gemaakt aan smaad in een reeks socialmediaberichten over haar collega. Volgens MacInnes heeft de rechter hierbij een fout gemaakt.

In een acht pagina's tellend beroep proberen de advocaten van MacInnes volgens Deadline duidelijk te maken waarom de rechter in haar oordeel een fout had gemaakt in het trekken van haar conclusie. Ook beschuldigen zij Wilson, die met The Deb haar regiedebuut maakte, ervan dat ze een "valse getuigenis" zou hebben afgelegd en daarnaast "relevante documenten te hebben vernietigd, verborgen of anderszins niet te hebben overgelegd".

De zaak draaide om een reeks socialemediaberichten van Wilson, waarin ze zou hebben geschreven dat MacInnes een verhaal over seksuele intimidatie van een filmproducent zou hebben verzonnen om haar carrière een boost te geven. De rechter oordeelde dat de berichtjes niet smadelijk waren.