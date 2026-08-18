Actrice Phyllida Law (94), moeder van Emma Thompson, overleden

De Schotse actrice Phyllida Law is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar management dinsdag bekendgemaakt. Law, de moeder van actrices Emma en Sophie Thompson, overleed "zeer vredig" thuis, omringd door haar familie.

Law bouwde eerst een carrière op in het theater voordat ze bekendheid kreeg met rollen in televisieseries als Dr. Finlay's Casebook, Dixon of Dock Green en The Troubleshooters. Ook had ze een terugkerende rol in de serie Kingdom, met Stephen Fry. Haar laatste filmrol was in Then Came You uit 2020.

Law was geregeld samen met haar dochters op het scherm te zien. In 1992 speelde ze met Emma Thompson in Peter's Friends. Een jaar later waren de twee opnieuw samen te zien in Much Ado About Nothing, waarin ook haar andere dochter Sophie een rol had. In 1997 vertolkten Emma Thompson en Phyllida Law de hoofdrollen in The Winter Guest, het regiedebuut van Alan Rickman.