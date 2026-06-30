Actrice Ruby Rose breekt meerdere ribben na val

Ruby Rose is in het ziekenhuis beland met meerdere gebroken ribben. De Australische actrice gleed uit tijdens het schoonmaken van haar zwembad. Op Instagram deelde Rose beelden van het ongeluk.

Op de door een beveiligingscamera vastgelegde beelden is te zien hoe Rose achterover valt en hard met haar zij tegen een bakstenen rand botst, waarna ze in het zwembad terechtkomt. De 40-jarige actrice grijpt vervolgens zichtbaar naar haar zij.

Op sociale media laat ze weten dat ze twee ribben heeft gebroken en zegt ze dat haar herstel waarschijnlijk enkele weken zal duren. "Rust in vrede voor mijn ribben, en voor de rest van mijn zomer", aldus Rose.

Rose is onder meer bekend van de Netflix-serie Orange Is the New Black en Batwoman. Tijdens de opnames van de superheldenserie in 2019 raakte de actrice door een stunt ernstig gewond, waardoor ze een spoedoperatie moest ondergaan.