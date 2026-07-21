Adam Driver slaat volgens Marvel-baas al jaren aanbiedingen af

Adam Driver heeft in de loop der jaren meerdere aanbiedingen om mee te spelen in een Marvel-film afgeslagen. Dat vertelt Marvel Studios-baas Kevin Feige in de podcast Happy Sad Confused.

"Het is geen geheim dat we graag met Adam willen werken", zegt Feige. "Het is inmiddels bijna een traditie geworden om met hem te zoomen en vervolgens bedankt hij vriendelijk. Hij is altijd heel hartelijk en eerlijk over hoe hij erin staat."

Welke rollen Driver heeft afgewezen, wil Feige niet zeggen. Ook ontkent hij geruchten dat de voor een Oscar genomineerde acteur al is gecast als Magneto in de nieuwe X-Men-films. Volgens de studiobaas zijn daarover nog geen beslissingen genomen.

Driver speelde eerder al in een grote filmreeks als Kylo Ren, ook bekend als Ben Solo, in de meest recente Star Wars-trilogie.