Adam Sandler belde onlangs de politie van Nantucket op met een bijzonder verzoek. De acteur had hulp nodig met het vinden van een goed basketbalveld op het eiland, aldus het lokale medium Nantucket Current.

Daags na de bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce in New York, waar Sandler optrad als babs, vertrok Sandler naar Nantucket, een eiland voor de kust van de staat Massachusetts. "Hey, ik ben op jullie eiland en ik wil graag basketballen. Kun je me vertellen waar er een veld is waar ik kan spelen?", vroeg de acteur volgens centralist Chris Reynolds. Hij verwees hem vervolgens door naar het Backus Lane-veld aan Surfside Road.

Op de dag van de bruiloft van de zangeres en American-footballspeler, afgelopen vrijdag, was Sandler in New York ook al gespot terwijl hij aan het basketballen was.