ADE neemt afstand van feest met omstreden dj Shlømo

Het Amsterdam Dance Event (ADE) heeft afstand genomen van de organisaties Komplott en Overgave. Tijdens ADE zouden zij een hardtechnofeest organiseren waarop de van misbruik beschuldigde dj Shlømo zou optreden. "ADE heeft geconcludeerd dat de opstelling van de organisatoren direct indruist tegen de kernwaarden van ADE", schrijft de organisatie op Instagram.

De beschuldigingen aan het adres van de Franse dj volgden op uitgelekte chatgesprekken waaruit zou blijken dat hij zich schuldig maakte aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens Het Parool, dat met de advocaat van een van de vermeende slachtoffers sprak, loopt momenteel een strafrechtelijk onderzoek naar "beschuldigingen van verkrachting, doodsbedreigingen en psychisch misbruik waarbij Shlømo betrokken is".

"Hoewel ADE een gedecentraliseerd festival is en de programmering de verantwoordelijkheid blijft van individuele organisatoren, bewaken we wel degelijk onze missie", aldus het Amsterdamse festival. Het feest Komplott x Overgave maakt daarom geen onderdeel meer uit van ADE. "Of het feest plaatsvindt op eigen titel, is uitsluitend aan de organisatoren en de locatie zelf om te beslissen."

De Nederlandse dj's Xamuel en Within hadden zich eerder al teruggetrokken van Komplott x Overgave, dat gepland staat op 21 oktober. Shlømo heeft alle beschuldigingen ontkend.