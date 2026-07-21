Advocaat: geen juridische belemmering voor Ali B om te spreken

Voor Ali B is er "geen enkele juridische belemmering" om als spreker op te treden op het evenement Missing Pieces in de Harbour Club in Vinkeveen. Dat laat zijn advocaat Bart Swiers dinsdag weten aan het ANP. Ali B staat donderdag voor het eerst in vier jaar weer op de planken, als spreker op de eerste editie van een evenement voor ondernemers en investeerders.

"Er is geen enkele juridische belemmering voor mijn cliënt om welke werkzaamheden dan ook te verrichten", aldus Swiers. "Hij mag in Nederland werken, of in China, of in Zuid-Afrika. Waar hij maar wil."

Ali B spreekt op de bijeenkomst onder zijn volledige naam, Ali Bouali. Hij gaat volgens de website van Missing Pieces uitleggen "waarom de meeste ondernemers niet doorbreken, ondanks hun talent." De Harbour Club in Vinkeveen laat dinsdagavond weten niets over het evenement te willen zeggen.

In juli 2024 werd Ali B veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor verkrachting en een poging tot verkrachting. De rechtbank sprak de rapper vrij van twee aanrandingen. Afgelopen mei kreeg hij in hoger beroep een nog hogere straf en werd hij veroordeeld tot drie jaar voor twee verkrachtingen. De rapper ging daarna in cassatie bij de Hoge Raad. Wanneer zijn zaak wordt behandeld, is nog niet bekend.