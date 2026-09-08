Het kan nog jaren duren voordat Ongehoord Nederland definitief uit het publieke bestel verdwijnt. Dat zegt Radboud Ribbert, advocaat gespecialiseerd in mediarecht, tegen het ANP. Minister Rianne Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is van plan de vergunning van aspirant-omroep Ongehoord Nederland in te trekken, maar dat betekent niet dat de omroep ook snel van de buis is.

Wanneer de minister haar voorgenomen besluit definitief heeft gemaakt, kan ON! daartegen in bezwaar. De omroep kan dan ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechter, zegt Ribbert. Dan verzoekt ON! de intrekking van de licentie op te schorten tot de gehele procedure is doorlopen, zodat de omroep zijn werk in de tussentijd kan voortzetten. "De hele procedure kan makkelijk een aantal jaren duren", aldus de advocaat.

ON! kreeg veel kritiek op een online-uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd getoond. Hoofdredacteur Joost Niemöller verkondigde daar dat Hitler bepaalde dingen "heel goed" zei en moest vertrekken bij de omroep. Het Commissariaat voor de Media en de NPO hebben zich daarna tot de minister gewend en aangegeven dat er voldoende grondslag is om de licentie in te trekken.

Rechtszaken

De aspirant-omroep raakte de afgelopen jaren geregeld in opspraak en kreeg sancties opgelegd voor het overtreden van journalistieke regels. De omroep is daarbij herhaaldelijk door de NPO en de Ombudsman van de publieke omroep beschuldigd van het verspreiden van desinformatie en het schenden van de journalistieke code. Ook dienden rechtszaken tegen ON!-kopstukken. Zo werd presentatrice Raisa Blommestijn veroordeeld voor groepsbelediging en beledigende uitlatingen op X.

ON! werd op 1 november 2019 opgericht door journalist Arnold Karskens om een "ongehoord geluid" in Nederland een stem te geven binnen het publieke bestel. Een van de plannen van Karskens was om zwarte piet terug te brengen bij de publieke omroep met zijn eigen Zwarte Pietenjournaal, wat de NPO afkeurde.

Sinds 2022 wordt twee keer per week Ongehoord Nieuws uitgezonden op NPO 1. De afgelopen maanden trok het middagprogramma gemiddeld zo'n 100.000 kijkers.