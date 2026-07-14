De afbouw van het theater en decor van de musical Soldaat van Oranje is maandagochtend om 08.00 uur begonnen. "De ochtend na het eindfeest stonden er alweer mensen met bouwhelmen op de boel te ontmantelen", vertelt directeur Mark de Kruijk van Soldaat van Oranje aan het ANP.

Een groot deel van het theater is gehuurd en gaat terug naar de verhuurders. "Andere zaken, zoals het decor en de rekwisieten, zijn toch wel een beetje op. Tijdens het spelen hadden we daar geen last van, maar nu we alles losmaken zien we dat sommige onderdelen eigenlijk met draadjes aan elkaar hangen. Veel praktische zaken moeten dus echt weg."

Een deel van de rekwisieten krijgt nog een tweede leven. "Bureaus en stoelen zullen we veilen."

Volgens De Kruijk is het vreemd om na zoveel jaar alles uit elkaar te zien gaan. "Het is een gekke gewaarwording."

Soldaat van Oranje beleefde zondag de laatste voorstelling. De musical ging op 30 oktober 2010 in première en groeide uit tot de langstlopende musical van Nederland. In bijna zestien jaar trok de productie ongeveer vier miljoen bezoekers.