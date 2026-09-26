AI-actrice Tilly Norwood krijgt 'veel aanbiedingen'

AI-actrice Tilly Norwood heeft het afgelopen jaar "enorm veel aanbiedingen" gekregen voor mogelijke rollen. Haar maker, de Nederlandse Eline van der Velden, laat haar echter niet in traditionele films haar opwachting maken.

"We hebben nee gezegd tegen alles waarbij ze in een traditionele film zou spelen, want dat is niet waar ze voor gemaakt is", zegt Van der Velden tegen de Amerikaanse entertainmentsite Deadline. Volgens haar heeft Norwood dat ook niet nodig.

De komst van Norwood baarde vorig jaar opzien toen ze in Zürich aan de sector werd voorgesteld. In de filmwereld klonken veel bezorgde geluiden, met name uit het acteursvak. Velen vreesden dat ze hun baan zouden verliezen door AI.