Alanis Morissette brengt eerste kerstalbum uit

Alanis Morissette brengt dit jaar voor het eerst een kerstalbum uit. De zangeres maakte vrijdag bekend dat haar eerste feestdagenplaat Good Weather for Immaculate Conception op 6 november verschijnt.

De Canadese singer-songwriter heeft door de jaren heen al meerdere covers van kerstnummers uitgebracht. Op haar veertien nummers tellende kerstalbum staat onder meer een cover van Last Christmas van Wham! en het vrijdag verschenen nummer Beautiful Star of Bethlehem met Brandi Carlile en Steve Martin. Ook staan er twee nieuwe liedjes op, Christmas on the Dance Floor en To an Empath at Christmas Time.

De 52-jarige Morissette bracht in 2022 voor het laatst een album uit: The Storm Before the Calm. Dit jaar gaf de zangeres nog een concert in het Zuiderpark in Den Haag.