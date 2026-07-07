Albert Verlinde wil best een risicootje lopen door een musical als The Bodyguard na enkele jaren afwezigheid alweer terug in de theaters te brengen. De voorstelling wordt voor het eerst een reizende show en bovendien is het stuk behoorlijk opgefrist. "Ik dacht: als we het dan doen, dan kunnen we toch iets nieuws maken. Ik wil geen repeteermachine zijn", zegt de producent in gesprek met het ANP.

De 65-jarige Verlinde bracht de laatste jaren al vaker bekende voorstellingen als Elisabeth, We Will Rock You en Jesus Christ Superstar naar theaters in heel Nederland. "Mensen waarderen het heel erg om in hun eigen stad, in hun eigen omgeving, naar het theater toe te gaan", legt hij uit. "En The Bodyguard is echt zo'n titel waarvan je denkt: 'Nou, het is hier in de stad, daar ga ik naartoe'."

Met de betrokken creatives werkte Verlinde de afgelopen tijd aan een eigentijdse nieuwe versie van The Bodyguard, gebaseerd op de gelijknamige film uit 1992 met Whitney Houston en Kevin Costner. "De vrouw van nu is een andere vrouw dan toen de film gemaakt werd. Veel zelfbewuster, zakelijker. Kijk naar Taylor Swift, die een soort zakenimperium heeft en dat heel goed beheert. En dat mag je in deze versie ook terug gaan zien", vindt hij. Daarnaast komen er onder meer nieuwe choreografieën en nieuwe decors.

The Lion King

Volgens Verlinde is het belangrijk dat hij ook zichzelf weet te verrassen. "Kijk, een musical als The Lion King moet je nooit veranderen, beter wordt het niet. Maar een Bodyguard kun je echt wel met de kennis van nu weer op een nieuwe manier maken." Gaia Aikman speelt de hoofdrol als Rachel Marron in het stuk dat vanaf maart te zien is. Dorian Bindels en Juvat Westendorp delen de rol van 'bodyguard' Frank Farmer en Numidia maakt haar musicaldebuut als Nicki Marron, de zus van het hoofdpersonage.

The Bodyguard stond bij Verlinde al een tijdje op zijn verlanglijstje. En dat lijstje bevat nog veel meer namen, geeft hij toe. "Maar dat moet je nooit hardop zeggen. Dan denkt een ander namelijk: 'Oh, dat is een goed idee! Daar gaan we ook eens achteraan. Maar het zijn shows waarvan je weet dat ze een week Emmen, Tiel, Leeuwarden of Venlo aan kunnen. Dat zijn veel mensen en dan moet je een stevige titel hebben." Voor 2028 is die in ieder geval al gevonden. Verlinde: "Maar dat gaan we later bekendmaken."