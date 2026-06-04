Jessica Simpson heeft tijdens een optreden in Californië verteld dat alcohol haar problemen niet verzachtte, maar juist verergerde. De zangeres sprak openhartig over haar verslaving voordat ze een nieuw nummer ten gehore bracht.

Voorafgaand aan een uitvoering van het nog niet uitgebrachte Give It All Away blikte Simpson terug op de periode waarin ze worstelde met trauma's en alcoholgebruik. De zangeres dacht naar eigen zeggen lange tijd dat alcohol haar pijn verdoofde, maar ontdekte uiteindelijk dat drinken haar problemen juist groter maakte.

"Ik ben nog altijd werk in uitvoering", zei Simpson tegen het publiek. "Ik vier elke dag dat ik me levend voel."

De 45-jarige zangeres is inmiddels ruim acht jaar nuchter. Vorig jaar keerde Simpson na een afwezigheid van vijftien jaar terug op het podium.