Ali B trekt zich terug als spreker bij ondernemersevenement

Het evenement waar Ali B donderdag zou spreken als ondernemer, wordt verplaatst. Ook heeft de rapper besloten zich terug te trekken als spreker, staat in een statement dat de organisatie via sociale media heeft gedeeld.

"Hoewel hij Missing Pieces een warm hart toedraagt en dit initiatief graag wilde ondersteunen, zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het evenement op deze manier niet meer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd", staat onder meer in de verklaring.

De afgelopen dagen was er veel aandacht in de media voor het evenement waar Ali B zou spreken. Volgens de aankondiging zou hij spreken over "waarom de meeste ondernemers niet doorbreken, ondanks hun talent".

"Vanwege het uitzonderlijk grote aantal media-aanmeldingen voor het Missing Pieces-event dreigt de avond uit te groeien tot een mediaspektakel", stelt de organisatie. "We begrijpen dat veel mensen een reactie van Ali willen op zijn persoonlijke situatie. Die reactie zal er ook komen, maar op een bewust gekozen moment", vervolgt de verklaring.

Ali B werd in mei veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor twee verkrachtingen. Hij ging tegen die uitspraak in cassatie. "Het was juist de bedoeling om deze avond volledig in het teken te laten staan van ondernemerschap, zonder dat zijn persoonlijke situatie daarbij onderwerp van gesprek zou zijn. Door de omvang van de media-aandacht blijkt dat op dit moment niet haalbaar."