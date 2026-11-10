Producent Rolf Koot en regisseur Jean van de Velde zijn van plan in 2027 de derde en laatste bioscoopfilm in de reeks All Stars te gaan draaien. De film heet Small Stars en speelt zich af in het heden, maar ook in 1984, het jaar waarin Bram, Johnny, Hero, Willem, Paul en Peter tieners waren en tijdens een trainingskamp een bijzonder avontuur beleefden. Het is de bedoeling dat alle oorspronkelijke acteurs uit de reeks terugkeren voor het deel van de film dat zich in het heden afspeelt.

Koot en Van de Velde werken al enkele jaren aan het project. Zij lanceren dinsdag officieel de website Smallstars.nu, waar fans hun herinneringen en hun enthousiasme over de vorige films en tv-series kunnen delen. De makers hopen met alle reacties het project gemakkelijker te kunnen financieren. De website stond afgelopen weekend al open, wat vele honderden blije reacties van fans opleverde.

Volgens Koot is het de eerste keer dat een filmproject op deze wijze wordt gelanceerd. Het script van Small Stars is klaar en geschreven door Thomas van der Ree en Joost Reijmers.

Meerdere seizoenen

Koot en regisseur Jean van de Velde maakten in 1997 de voetbalkomedie All Stars, die mede dankzij de hit Toen ik je zag van Antonie Kamerling een groot succes werd. Er volgden een filmvervolg en een serie die meerdere seizoenen liep. Ook werden er diverse buitenlandse remakes gemaakt van de film over vrienden op een voetbalclub.

Zes jaar geleden maakten Koot en Van de Velde nog twee seizoenen van de serie All Stars & Zonen, waarin te zien is hoe de voetballers van weleer ouder zijn geworden en nu worstelen met de opvoeding van hun kinderen.