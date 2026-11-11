Allard Blom benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Schrijver, vertaler en theaterproducent Allard Blom is woensdagavond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding werd hem in Singer Laren uitgereikt door burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren, direct na afloop van de musical Piaf, waarvoor Blom het script schreef.

Blom schrijft en vertaalt al ruim 25 jaar teksten voor musicals en theatervoorstellingen. Zijn naam is verbonden aan tientallen oorspronkelijke musicals, toneelstukken en Nederlandse bewerkingen van internationale musicalproducties. Zo schreef hij onder meer de musicals 40-45, Blind Date, Wat Zien ik en Voor Haar. Daarnaast vertaalde hij internationale successen als The Bodyguard, Hairspray, Grease en The Sound of Music.

Zijn werk werd meerdere malen bekroond. In 2009 ontving hij een Musical Award voor zijn liedteksten voor Op Hoop van Zegen. In 2023 won hij de Musical Award voor Beste Script en Dialogen voor Blind Date.