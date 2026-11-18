De langverwachte videogame Grand Theft Auto (GTA) VI heeft tot nu toe bijna alleen maar lovende recensies ontvangen. Op recensieplatform Metacritic, dat recensies van media verzamelt in een overzicht, behaalt de game een bijna perfecte gemiddelde score van 99 op basis van meer dan honderd recensies.

Onder meer The Guardian deelt een perfecte score uit aan de nieuwste GTA, net als The Washington Post en Forbes. Ook platforms als IGN en GameSpot geven de game een perfecte score.

Alleen The Legend of Zelda: Ocarina of Time uit 1998 kan op Metacritic op dezelfde gemiddelde score van 99 rekenen. Daarbij moet wel gezegd worden dat die score is gebaseerd op 22 reviews van recensenten. Kanttekening bij de score van GTA VI is ook dat dit pas het debuut is op Metacritic en de score dus later nog kan zakken als er meer recensies binnenkomen. Ook is de 'user score', gebaseerd op meningen van spelers, nog helemaal niet bekend.

GTA VI verschijnt op donderdag op de PlayStation 5 van Sony en de Xbox Series X en S van Microsoft. De game wordt niet uitgebracht op een fysieke schijf. In onder meer Nieuw-Zeeland kunnen fans het spel door het tijdsverschil al spelen. De nieuwste game uit de reeks komt dertien jaar na GTA V uit 2013. Die game werd wereldwijd meer dan 230 miljoen keer verkocht.