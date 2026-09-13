Als ik morgen doodga wint NTR Podcastprijs 2026

Podcastmakers David Weel en Louise Anthonissen hebben de NTR Podcastprijs 2026 gewonnen. Het duo ontving de prijs zondagavond voor hun podcast Als ik morgen doodga. Daarnaast wonnen ze ook de publieksprijs.

Als ik morgen doodga gaat over de betekenis van laatste woorden. Anthonissen en Weel onderzoeken het onderwerp vanuit hun eigen ervaringen. Weel verloor onverwacht zijn vader, die een videoband met een laatste boodschap achterliet, en de moeder van Anthonissen is uitvaartbegeleider.

De tweede prijs werd uitgereikt aan Jisse Bönhe voor haar podcast In de bomen, over de impact van psychische problemen in het dagelijks leven. Ook de regieprijs van de vakvereniging Dutch Directors Guild werd uitgereikt. Maartje Kral ontving de prijs voor Publiek verdriet, over vlucht MH17, waar haar grootouders bij om het leven kwamen.

In totaal waren 35 podcasts ingezonden voor de Podcastprijs. De uitreiking vond plaats in Hilversum.