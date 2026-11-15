Amanda Seyfried maakt op 5 december haar debuut als presentatrice van het satirische Saturday Night Live. De muzikale gast die avond is rapper Don Toliver. De sketchshow van NBC maakte dat bekend tijdens de aflevering van 14 november, die werd gepresenteerd door John Mulaney met Phoebe Bridgers als muzikale gast. Het was de laatste aflevering voor een pauze rond Thanksgiving, die tot 5 december duurt.

Seyfried is momenteel bezig met de promotie van haar nieuwe animatiefilm Steps van Netflix, waarin ze de stem van Assepoester inspreekt. Naar verwachting verschijnt de film op 20 november op de streamingdienst. Ook heeft Seyfried onlangs opnames voor The Life and Deaths of Winston Shedd afgerond. Daarnaast verscheen deze week voor het eerst een interview met de 40-jarige actrice in Rolling Stone over haar rol in de veelbesproken documentaire You Can See Everything over Elizabeth Holmes. Die film is begin volgend jaar in Nederlandse bioscopen te zien.

Saturday Night Live wordt zaterdagavond live uitgezonden op NBC en Peacock.