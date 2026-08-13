Het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurig gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam in de miljoenenclaim tegen dj Tiësto. Dat bevestigt een woordvoerder van de Hoge Raad na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. De Hoge Raad kijkt niet meer naar de feiten van de zaak, maar beoordeelt alleen of het hof de wet juist heeft toegepast en of de regels goed zijn gevolgd.

Eerder dit jaar stelde het hof in Amsterdam de Nederlandse dj, die eigenlijk Tijs Verwest heet, in het gelijk in een rechtszaak die hij tegen het advocatenkantoor had aangespannen wegens onjuist fiscaal advies. Greenberg Traurig moest daarom een schadevergoeding van 17 miljoen Amerikaanse dollar (bijna 14,5 miljoen euro) aan de dj betalen.

Tiësto klaagde Greenberg Traurig aan omdat het kantoor hem in 2012 verkeerd voorlichtte over zijn belastingaangifte. Sinds 2012 is Tiësto fiscaal inwoner van de Verenigde Staten en doordat hij dat jaar meer dagen in de VS verbleef dan een bepaalde dagenlimiet, had hij meer belasting moeten betalen. Het hof oordeelde dat Tiësto verkeerd was geadviseerd door een fiscalist van Greenberg Traurig. In 2018 ontdekte hij de fout en meldde dat bij de Amerikaanse belastingdienst om het bedrag te corrigeren. De dj moest daarna extra belasting en een boete betalen.

In 2024 probeerde Tiësto al bij de rechtbank het advocatenkantoor aansprakelijk te stellen. De rechtbank oordeelde toen dat het advocatenkantoor verkeerd advies had gegeven, maar stelde dat de dj geen schade hiervan zou hebben ondervonden. Maar in hoger beroep oordeelde het gerechtshof dit jaar alsnog dat het advocatenkantoor een schadevergoeding moet betalen aan de dj. Het bedrag van 17 miljoen Amerikaanse dollar staat gelijk aan het bedrag dat Tiësto als extra belasting moest betalen aan de Amerikaanse belastingdienst en de boete die hem werd opgelegd.