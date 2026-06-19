Amerikaanse producer Tay Keith (29) overleden

De Amerikaanse muziekproducer Tay Keith is op 29-jarige leeftijd overleden, melden Amerikaanse media. De Grammy-genomineerde producer, die samenwerkte met verschillende grootheden in de muziekindustrie, werd dood gevonden in zijn huis in Nashville.

Brytavious Lakeith Chambers, zoals hij echt heette, werkte samen met grote sterren als Drake, Travis Scott, Eminem en Beyoncé. Zijn werk aan het nummer Sicko Mode van Travis Scott leverde hem een nominatie voor een Grammy op. Later volgde nog een nominatie voor zijn werk aan Rich Flex van Drake en 21 Savage. De producer werd ook gezien als degene die hiphopartiest Sexyy Red aan een doorbraak heeft geholpen. Hij produceerde haar single Pound Town.

Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. De politie van Nashville zei op X dat er niet wordt uitgegaan van een misdrijf.