De Amerikaanse rockband Staind staat volgend jaar in AFAS Live. Op 16 juni 2027 geeft Staind een show tijdens de Break The Cycle UK & Europe 25th Anniversary Tour, meldt concertorganisator MOJO. Het is vijftien jaar geleden dat Staind door Europa tourde.

In maart komt het nieuwe album The Space Between the Darkness and the Light uit. "We kijken er enorm naar uit om samen met onze fans het 25-jarig jubileum van 'Break The Cycle' én een gloednieuw album te vieren", aldus gitarist Mike Mushok. "We kunnen niet wachten om jullie daar te zien!"

De tour is ter ere van het 25-jarig bestaan van het album Break The Cycle. Staind brak in 2001 door met het album, met onder meer de nummers It's been a while en Outside. De tour begon dit jaar in de Verenigde Staten.

De band is ook te zien in onder meer Berlijn, Keulen en Londen. Ook staat Staind op het programma van het Belgische festival Graspop Metal Meeting in Dessel.