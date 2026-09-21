Andere nieuwszenders nemen taken CNN bij Witte Huis niet over

De grote Amerikaanse televisienetwerken weigeren om de taken van CNN over te nemen nu die nieuwszender niet meer welkom is in het Witte Huis, schrijft The New York Times. Dat betekent dat de zenders maandag geen opnames zullen maken bij activiteiten van president Donald Trump.

In de Verenigde Staten delen de nieuwszenders ABC, CBS, Fox News, NBC en CNN al jaren de verantwoordelijkheid voor het filmen van de bezigheden van de president. Die vijf zenders spreken af wie op welke dag filmt en delen de beelden met elkaar. Ook talloze kleinere media, zoals lokale omroepen en kranten, maken gebruik van die beelden.

Maandag was CNN aan de beurt om onder meer Trumps reis naar New York te filmen, waar hij deelneemt aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Maar na Trumps besluit van vrijdag om CNN, Politico en MS NOW te weren, kreeg de filmploeg geen toegang van het Witte Huis. Nu de andere zenders de taken van CNN niet overnemen, wordt de reis niet in beeld gebracht.