André Rieu kondigt Vrijthof-concerten voor 2027 aan

André Rieu keert ook in de zomer van 2027 terug naar het Vrijthof in Maastricht voor een reeks concerten. Dat maakte de violist maandag bekend met de aankondiging van de eerste reeks concertdata. Rieu staat in 2027 in ieder geval van 1 tot en met 4 juli op het beroemde plein in Limburg. De kaartverkoop start woensdag.

Aankomende donderdag start de 75-jarige Rieu met de twintigste editie van zijn concertreeks op het Vrijthof. Met zijn Johann Strauss Orkest geeft hij er dertien concerten. Een registratie van een concert uit deze reeks wordt op 29 en 30 augustus wereldwijd in bioscopen vertoond.

Rieu verkocht wereldwijd al meer dan 40 miljoen albums. Bij zijn concerten verwelkomt hij jaarlijks ruim 700.000 bezoekers. In 2026 en 2027 treedt hij behalve in Maastricht ook op in landen als Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland, Bahrein en Polen.