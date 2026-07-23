André van Duin donderdag weer te horen op Radio Tour de France

André van Duin is donderdag eenmalig te horen als presentator van Radio Tour de France op NPO Radio 1. Ook zijn goede vriend Ferry de Groot, met wie Van Duin altijd De Dik Voormekaarshow maakte, is aanwezig. Het management van Van Duin heeft een bericht van het AD bevestigd. Van Duin is te gast tussen 14.00 en 15.00 uur.

Van Duin was in 1985 in Radio Tour de France te horen, toen De Groot producer van dat programma was. De komiek deed als presentator van het programma diverse typetjes en improviseerde erop los, net als hij deed in De Dik Voormekaar Show.

Het plan om Van Duin nogmaals terug te vragen ontstond nadat luisteraars hun favoriete fragmenten uit de lange geschiedenis van het programma mochten aanvragen. Hier zaten ook veel fragmenten van Van Duin uit 1985 bij. Daarom benaderde presentator Ghislaine Plag de cabaretier en vroeg hem of hij er iets voor voelde om nog een uur langs te komen als presentator.

De uitzending komt live vanuit het Tour Café in het Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum.