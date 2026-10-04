André van Duin is verbaasd dat het zo goed klikt tussen hem en Janny van der Heijden. De 79-jarige presentator en komiek beaamde dat hun samenwerking een "gelukkig tv-huwelijk" is, hoewel de twee volgens hem ook van elkaar verschillen. Dat vertelde Van Duin in De Perstribune, waarin hij terugblikte op 75 jaar televisie.

"Tot mijn stomme verbazing ook, want we zijn helemaal geen types die goed bij elkaar passen", zei Van Duin. "We hebben andere gedachtes, een heel ander leven en zo. En toch klikt het altijd." Volgens hem gebeurde dat eerder ook met collega's zoals Ferry de Groot. "Daar heb ik lang mee gedraaid en altijd veel gelachen. Met heel veel plezier. En zo is het met Janny ook."

Van Duin en Van der Heijden maken samen verschillende programma's voor Omroep MAX, waaronder Heel Holland Bakt, Beestenboel en Denkend aan Holland. "Het is nog steeds een feestje om te doen", aldus Van Duin. Toen hem werd voorgehouden dat omroepbaas Jan Slagter hem niet meer laat gaan en hij een contract voor het leven lijkt te hebben, antwoordde hij: "Nou, misschien ja."