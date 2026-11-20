Angela Groothuizen en Erik van der Hoff gaan volgend jaar opnieuw de theaters in met De Grote Jaren 80 Show!. Na een eerdere tournee begin dit jaar keert de voorstelling op 8 januari terug. Dat heeft de producent vrijdag bekendgemaakt.

In de voorstelling nemen de voormalige Dolly Dots-zangeres en de oud-frontman van Roberto Jacketti & the Scooters het publiek mee terug naar de jaren tachtig. Met livemuziek, persoonlijke verhalen en oude televisiebeelden blikken ze terug op het decennium. Ook kunnen bezoekers meedoen aan een quiz over onder meer muziek en historische gebeurtenissen.

Groothuizen en Van der Hoff kennen elkaar al sinds de jaren tachtig. De zangeres ontdekte destijds Roberto Jacketti & the Scooters en produceerde het eerste album van de band.

De voorstelling is tot en met 22 mei 2027 in verschillende Nederlandse theaters te zien.