Angela Schijf blikt terug op acteerklussen met Cees Geel

Angela Schijf heeft op Instagram teruggeblikt op momenten waarop ze samen met de dinsdag overleden Cees Geel acteerde. "Ik leerde hem kennen op de set van Babes (een niet zo hele goede comedy) in 1999. (Cees was wél altijd grappig overigens)", schrijft ze onder een foto van hen samen.

De actrice deelt ook een foto met de cast van de comedyserie, die werd uitgezonden bij Veronica. Op de foto is naast Schijf en Geel onder anderen medespeler Stefan de Walle te zien. "We hadden een supertoffe zomer met elkaar", blikt ze terug. Daarnaast plaatst Schijf een foto waarop zij en Geel zoenend te zien zijn. Het moment werd vastgelegd tijdens de opnames van de serie Van God Los.

Schijf sluit haar reeks foto's af met een emotioneel bericht over het overlijden van Geel, die plotseling stierf aan een hartstilstand. "Cees is veel te vroeg gestorven. Het is intens verdrietig. Ik denk steeds aan zijn dochters en wens hen en zijn naasten alle sterkte toe." De acteur overleed op 61-jarige leeftijd.