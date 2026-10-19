Angèle toegevoegd aan line-up Rock Werchter

Angèle treedt volgend jaar op tijdens de laatste dag van muziekfestival Rock Werchter in België. De Belgische zangeres, die voluit Angèle Van Laeken heet, staat op zondag 4 juli op de mainstage, maakte de festivalorganisatie maandag bekend. In 2018 en 2019 stond ze ook al op Rock Werchter.

Angèle brak internationaal door met nummers als Tout oublier, Bruxelles je t'aime en Balance ton quoi. Ze werkte samen met onder anderen zangeres Dua Lipa en de Franse band Phoenix. Eerder deze maand bracht de zangeres haar derde album Instinct uit.

Rock Werchter vindt volgend jaar plaats van 1 tot en met 4 juli, de kaartverkoop begint op 30 oktober. Eerder was al bekend dat sombr en Muse optreden. Tame Impala sluit het festival op 4 juli af.