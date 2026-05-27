Anna Nooshin countert 'zwart-witbeeld' van moederschap in boek

In haar boek Je Moeder beschrijft Anna Nooshin het volgens haar "grijze gebied" van het moederschap. Volgens de schrijfster is het moederschap een "levend onderwerp" dat over het algemeen "best wel zwart-wit" gepresenteerd wordt. In dit boek, dat woensdag werd gepresenteerd in Amsterdam, wil ze daarin wat nuance leggen, vertelt ze aan het ANP.

Nooshin heeft het boek geschreven voor de zogenoemde "inbetweeners", vrouwen die volgens haar tussen de extreme roze wolk en de postnatale depressie in zitten. De schrijfster hoopt dat deze vrouwen die haar boek lezen "zich minder alleen voelen. Ik wil niet dat ze denken dat ze gek zijn". Aanvankelijk vond Nooshin het lastig om gelijkgestemden te vinden. Uiteindelijk vond ze die wel, waardoor het voor haar allemaal wat makkelijker werd. "Thank god dat ik me niet zo alleen voel", dacht ze.

Volgens Nooshin wordt het moederschap "best wel zwart-wit gepresenteerd" op bijvoorbeeld social media. Zo is het volgens haar "niet geoorloofd" om online te laten zien dat het misschien wat slechter gaat. Met het boek wil ze laten zien dat "niet elke dag of alle facetten even fantastisch" zijn. "De tropenjaren mogen er ook zijn, die worden niet eerlijk verbeeld."

Inmiddels is Nooshin bijna 2,5 jaar moeder van dochtertje Nala, dat ze samen met haar partner Thijs Boermans kreeg. Naar eigen zeggen is ze door de kleine "veel empathischer en begripvoller geworden naar verschillende situaties en andere baby's". Of de acteur een eigen boek over vaderschap zou willen schrijven, weet de schrijfster niet. "Dat moet je aan hem vragen", zegt ze lachend. Wel weet Nooshin dat zij zelf "heel erg uitgeschreven" is over dit onderwerp. "Maar misschien is het boek wel het begin van andere dingen, zoals een serie of iets anders."