Anne Hathaway mag zichzelf vanaf nu een officiële Disney-legende noemen. De actrice werd op de laatste dag van de expo D23 in Californië geëerd voor alles wat zij de afgelopen 25 jaar voor Disney betekend heeft. Hathaway speelde onder meer de hoofdrollen in de successeries The Princess Diaries en The Devil Wears Prada.

Haar prijs werd aangekondigd door Devil Wears Prada-regisseur David Frankel en Vogue-boegbeeld Anna Wintour. "Ik ben een van de allergelukkigste mensen in de wereld", zei Hathaway toen ze de prijs in ontvangst nam. "Ik had geluk dat ik werd geboren in een gezin waarin acteren, verhalen vertellen en fantasie werden gekoesterd en gestimuleerd." De uitreiking werd bijgewoond door haar ouders, haar echtgenoot en hun twee kinderen.

De actrice bedankte onder meer regisseur Garry Marshall, die haar koos voor de rol in The Princess Diaries, en actrice Julie Andrews die samen met haar in de film speelde. "Ik was 17 jaar oud en ik heb zo ontzettend veel van haar geleerd", zei Hathaway. "Zij leerde mij dat je het in dit vak alleen kunt redden door aardig en geduldig te zijn, door te blijven lachen en door hard te werken."

Disney Legends krijgen een beeldje en worden opgenomen in de Hall of Fame van Disney. De ereprijs werd in 1987 voor het eerst uitgereikt. Sindsdien krijgt elk jaar een handvol mensen het beeldje. Behalve Anne Hathaway werden zondagavond ook producent Jerry Bruckheimer (Pirates of the Caribbean), topman Bob Iger, acteur Dwayne Johnson en componist Lin-Manuel Miranda (Hamilton) geëerd.