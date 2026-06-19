Anne Hathaway in verwachting van derde kind

Anne Hathaway en haar man Adam Shulman verwachten een kindje. De Amerikaanse actrice deelt vrijdag op Instagram een video waarin ze haar babybuik laat zien. Bij Amerikaanse media werd na paparazzifoto's al gespeculeerd over de derde zwangerschap van Hathaway.

De The Devil Wears Prada-actrice houdt op de Instagramvideo eerst nog haar armen voor haar buik en onthult daarna haar zwangere buik. Onder de video is het nummer Baby I'm Yours van Barbara Lewis te horen. Ook schrijft ze "x Baby, I'm yours x" bij de video.

De 43-jarige Hathaway en 45-jarige Shulman zijn al ouders van zoons Jonathan (10) en Jack (6). Het stel is sinds 2012 getrouwd.