Anne Hathaway reageert op geruchten over nepbuik

Anne Hathaway heeft de geruchten opgemerkt dat zij rond zou lopen met een neppe babybuik. De actrice deelde op Instagram de tekst "nep haar, echte buik" bij beelden van de première van haar nieuwste film The End of Oak Street. In de video is te zien hoe de actrice voor de première wordt opgemaakt en daarin onder meer zegt "dat is niet mijn haar".

De Amerikaanse actrice verscheen afgelopen weekend bij de première in een outfit die haar ontblote babybuik toonde. Daarna volgden op sociale media commentaren dat het een nepbuik zou zijn. Eerder dit jaar maakte Hathaway bekend dat zij en haar man Adam Shulman een derde kind verwachten.

De 43-jarige Hathaway heeft een behoorlijk druk jaar met hoofdrollen in meerdere films. Zo was ze ook te zien in The Odyssey en The Devil Wears Prada 2. In oktober verschijnt ook nog de film Verity.