Actrice Anne-Mieke Ruyten heeft geen kater nadat haar serie Woeste Grond voor de tweede keer de Gouden Televizier-Ring misliep. Dat zei zij zondag in het radioprogramma De Perstribune. De prijs ging naar de realityserie De Bondgenoten van SBS6.

Ruyten speelt in Woeste Grond de rol van oma Grada. "Ik heb daar helemaal geen kater van", bezweert Ruyten. "Nul komma nul. Een seconde nadat de prijs bekendgemaakt werd, was ik het kwijt. Daarvóór dacht ik wel: ik wil hem winnen. Als je genomineerd wordt, wil je winnen. Maar als het dan niet zo is, dan laat ik het ook los."

Overigens gold dat niet voor alle crew- en castleden. "Een paar mensen waren wel teleurgesteld, vooral van productie", aldus de actrice. "Maar er is een nieuwe tijd. Vroeger was het een prijs waarvoor mensen hun stem uitbrachten. Nu is de hele wereld online. Als je op die avond zelf live bent, zoals VI of nu De Bondgenoten, dan creëert dat een overwinning."

Ruyten maakt zich niet boos over die ontwikkeling. "Ik ga dat niet in mijn eentje terugdraaien, dat is de wereld die het nu is, wen er maar aan", zei ze in De Perstribune. Ruyten speelde eerder in series als Sam-Sam en Kinderen geen bezwaar.