Annekee Molenaar praat openlijk over breuk met Matthijs de Ligt

Annekee Molenaar gaat voor het eerst in het openbaar praten over haar stukgelopen huwelijk met voetballer Matthijs de Ligt. Het model is te gast in de eerste aflevering van een nieuwe YouTube-interviewserie van Robbert Rodenburg, is maandag aangekondigd.

In de eerste uitzending van Guncle praat Rodenburg met Molenaar "voor het eerst uitgebreid over de berichtgeving en geruchten rond haar huwelijk met profvoetballer Matthijs de Ligt", staat in de aankondiging. De aflevering verschijnt dinsdag.

Molenaar en De Ligt trouwden in de zomer van 2024 met elkaar. Vorig jaar verschenen er geruchten over een breuk toen De Ligt trouwfoto's van zijn Instagrampagina haalde en Molenaar haar meisjesnaam weer aannam. Afgelopen zomer bevestigde De Ligt dat hij met iemand anders datet.