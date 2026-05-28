Annemieke Schollaardt afwezig op radio na kankerdiagnose

Annemieke Schollaardt is de komende weken afwezig op de radio. Bij Schollaardt is in haar blindedarm "iets aangetroffen wat er niet hoort". "Als het om kanker gaat, wordt het al snel heel onwezenlijk", schrijft ze op Instagram.

"Misschien heb je meegekregen dat ik er laatst ook even niet was. Dat was omdat ik een acute blindedarmontsteking had. Zo'n verwijderde blindedarm wordt altijd onderzocht, en bij mij was het niet goed. Er is iets aangetroffen wat er niet hoort", legt Schollaardt uit. "Dat was uiteraard een enorme schok, maar gelukkig kan ik goed behandeld worden, en dat is al heel snel."

Schollaardt wordt volgende week geopereerd. "Als het allemaal meezit, zou die operatie voldoende kunnen zijn", schrijft ze. "En die kans is groot. Mocht er blijken dat er daarna nog meer behandeling nodig is, ga ik dat ook aan en laat ik het nog even weten."

Voor de AVROTROS-dj en haar gezin waren de afgelopen weken pittig. "Maar ik heb het op een rijtje, ben in hele goede handen en we gaan het zien." Ook vraagt ze haar volgers om privacy.