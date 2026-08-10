Het huwelijk tussen Anniko van Santen en voormalig NPO-directeur Remco van Leen is nog steeds goed, hoewel hij enkele jaren geleden in opspraak kwam vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. "Ik heb mijn trouwring om, zoals je ziet. Ik ben een weldenkend mens, die onderscheid kan maken tussen wat een verhaal en een feit is", vertelt de presentatrice maandag in De Telegraaf. "Dus ik ben nog steeds met mijn volle verstand getrouwd met Remco."

Van Leen legde in 2024 zijn functie bij de NPO neer vanwege een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in zijn periode bij de TROS, nu AVROTROS. Volgens de NPO stonden "de feiten van het onderzoek" een terugkeer van Van Leen niet in de weg, maar koos hij er zelf voor te vertrekken.

"Er is heel veel aan de hand in Hilversum", kijkt Van Santen terug op die periode. "We zijn aan het herijken wat we normaal vinden en wat niet. Daarbij zetten we situaties in een historisch perspectief. Wat we toen normaal vonden, is nu niet meer normaal. Ik wil er niet te veel meer over praten, maar wat ik heb geleerd, is dat er bij media die over andere media schrijven soms te weinig aan factchecking wordt gedaan."

Volgens Van Santen, die vanaf maandag te zien is als presentatrice van Triviant, worden er "op sommige vlakken overhaaste conclusies getrokken". "Dat heeft me voorzichtiger en cynischer gemaakt", besluit ze.