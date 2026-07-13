Actrice en zangeres April Darby gaat zich na haar rol als Satine in de musical Moulin Rouge! weer richten op het maken van nieuwe muziek, zo vertelt Darby maandag in Shownieuws. De musical speelt op 2 augustus voor het laatst in het Beatrix Theater in Utrecht.

"Ik heb er bewust voor gekozen, als Moulin Rouge! gaat stoppen, dat ik zelf ook een break ga nemen van het theater", vertelt de actrice. "Ik heb afgelopen jaren zoveel mooie rollen mogen spelen. Maar theater is eigenlijk altijd een tweede liefde geweest. Mijn eerste liefde is altijd mijn zangcarrière geweest."

Darby is van plan om in het najaar nieuwe muziek uit te brengen. "Ik ben al een tijdje de studio ingedoken om te werken aan mijn eigen materiaal. Het wordt EDM/pop, een hele andere richting dan mensen van mij kennen", aldus Darby.