Ariana Grande boos na gebruik muziek door president Trump

Ariana Grande heeft geklaagd over het gebruik van haar muziek onder een TikTok-video van Team Trump (@teamtrump). In de video loopt de Amerikaanse president Donald Trump richting een podium en is de tekst toegevoegd: Ik en mijn waarheid, we zitten in stilte... Mannen kunnen geen baby's krijgen en zouden nooit mee mogen doen aan vrouwensporten. Het nummer We Can't Be Friends (Wait For Your Love) van Grande was daaronder te horen, maar is inmiddels weggehaald.

Voordat het nummer werd weggehaald, reageerde Grande in de reacties: Gebruik nooit meer mijn muziek. Daarnaast, jouw waarheid is vals. Inmiddels is ook de reactie van Grande niet meer te zien. Amerikaanse vakbladen schrijven over de klacht van Grande.

Het is de tweede keer in twee maanden dat Grande klaagt over het gebruik van haar muziek onder een video van de Amerikaanse overheid. In juni werd haar nummer Bye gebruikt onder een video waarin immigratieagenten mensen aanhielden. Ook toen reageerde Grande dat haar muziek nooit meer gebruikt moest worden voor dergelijke video's.